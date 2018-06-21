Bilgin: “Ülke yönetmek tecrübe ister”

Ülke yönetmek liyakat, güven ve her şeyden önce tecrübe ister" dedi.

Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim gezileri kapsamında İlkadım’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bilgin, yoğun ilgi gördüğü İlkadım gezisi kapsamında ilk önce esnafla birlikte kahvaltı yaptı.

24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatan Bilgin, "Her gezdiğimiz yerde hemşehrilerimizin yüksek teveccühü ile karşılanmak gücümüze güç katıyor. Aziz milletimiz, kendinden biri olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçeceği gibi güçlü bir meclisle beraber parlamentoda da desteğini gösterecektir. Değişecek olan sistemle ülkemizin önünü açmış olacağız. Ülke yönetmek liyakat ister, yeterlilik ister, güven ister, her şeyden önce tecrübe ister. Güçlü bir Meclis güçlü bir Türkiye demektir" diye konuştu.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceğini belirten Bilgin, "Bu sistemle daha hızlı karar alabilme ve ülkemizin önündeki engelleri hızlı bir şekilde kaldırıp, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağız. Ben hemşehrilerimden ve milletimizden ülkemizin kaderini belirleyecek, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için her zamankinden daha fazla destek bekliyorum. Hem Cumhurbaşkanımızı hem de istikrar, icraat ve güven ortamının devamı için AK Partimize destek istiyorum" diye konuştu.