İlkadım Belediyesi öncülüğünde 28-29 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Samsunlularla buluşacak “Bilime İlkadım Şenliği” için Başkan Erdoğan Tok, proje ekibini makamında ağırladı.

İlkadım Belediyesi öncülüğünde İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ve İlkadım 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde düzenlenecek bilim şenliği birbirinden ilginç etkinlikler ve ünlü yazarların katılımı ile 28-29 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Etkinlik içeriği hakkında bilgi almak amacı ile proje ekibini İlkadım Belediyesinde ağırlayan Başkan Erdoğan Tok, “Aydınlık yarınlar için çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle buluşturuyoruz” dedi.

Bilimle dolu 2 gün

28 Eylül saat 10.00'da mehteran gösterisi ve bir birinden güzel bilimsel etkinliklerle başlayacak bilim şenliğinde söyleşiler, atölyeler, robotik kodlama projeleri, zeka oyunları, gökyüzü gözlemi, bilim şovları, stem festivali, sergiler ve yarışmalar hem çocuklar hem de her yaştan bilim meraklıları için yerini alacak. Proje yürütücüsü Ferda Turan Yıldız koordinatörlüğünde gerçekleşecek şenliğe ünlü yazarlar Şermin Yaşar ve Hatice Kübra Tongar da söyleşileri ile katılacaklar. Bilimle dolu dolu 2 gün sürecek etkinlik 29 Eylül saat 19.00'da son bulacak.

“Yavrularımıza bilimi aşılamalıyız”

Proje ekibi ile makamında bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için hızla gelişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak ve yavrularımıza bilimi aşılamak gerekmektedir. Bu düşüncelerle çocuklarımızın gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımızın ilgisini çekerek onları bilgilendirebileceğimiz bir proje hazırladık. 2 gün sürecek Bilime İlkadım projesiyle hem minik yavrularımızın bilimsel başarılarını beraber görmüş olacağız hem de çocuklarımızı bilim çalışmaları için teşvik etmiş olacağız. Bu nedenle bizim için büyük önem arz eden bilim şenliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.