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21 Aralık 2016 19:00

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

21 Aralık 2016 19:00

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında evinde Botaş’ı 72-70 yenen Samsun Canik Belediyespor ligde ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Fatih Güler xx, Özge Şentürk xx
Samsun Canik Belediyespor: Tuğba Taşçı xxx 4, Hülya Çoklar xxx 10, Eshaya Marie Murph xxxx 21, Naignouma Coulibaly xxx 16, Elina Babkina xxx 11, Miray Şahin Yıldırım xx 2, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 8
Başantrenör: Erdal Yeğin
Botaş: Elif Emirtekin xx 10, Tijana Ajdukovic x 5, Tilbe Şenyürek xx 16, Odyssey Celeste Sims xx 24, Natasha Lacy x 4, Fatmanur Karakaş x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde x 2, Özge Kavurmacıoğlu x 7
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
1. Periyot: 9-32 (Botaş lehine)
Devre: 28-51 (Botaş lehine)
3. Periyot: 51-59 (Botaş lehine)
5 Faul: Naignouma Coulibaly (Samsun Canik Basketbol)



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