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08 Ocak 2017 17:05

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

08 Ocak 2017 17:05

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 12. haftasında Samsun Canik Belediye, kendi evinde rakibi Mersin Büyükşehir Belediye takımına 82-78 yenilerek ligdeki onuncu mağlubiyetini aldı.

Maç sonu gerginlik
Maçın son düdüğünden sonra Samsun Canik Belediyespor Takım Menajeri Zafer Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediyespor maçında oynamayan Letonyalı Elina Babkina ile sözlü tartıştı. Tartışma sonrası Babkina çığlık atıp oyun alanına gelerek ağlamaya başladı. Daha sonra takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen Babkina, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın takım menajeri Zafer Şimşek’in oyuncu Elina Babkina’ya kasıtlı oynamadığını iddia ederek kızdığı belirtildi.

Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Nuri Soydan xx, Sertan Kırklar xx, Fatih Evli xx
Samsun Canik Belediye: Tuğba Taşçı x 2, Murph xx 21, Mircheva xx 15, Miray Şahin Yıldırım xx 12, Hülya Çoklar x 4, Eldebrink xxx 24
Antrenör: Erdal Yeğin
Mersin Büyükşehir Belediye: Gökçe x 2, Nilay x 7, Fahriye xx 9, Yaren x 1, Petronyte xxx 31, Henry xx 14, Robinson xx 16, Nevin x 2
1. Periyot: 23-18 (Samsun Canik lehine)
Devre: 47-40 (Samsun Canik lehine)
3. Periyot: 59-56 (Samsun Canik lehine)



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