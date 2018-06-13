Binali Yıldırım: “Kandil’de yuvalarını başlarına yıkacağız”

Şimdi de Kandil’de yuvalarını başlarına yıkacağız” dedi.

Samsun’da düzenlenen “Gençlik Şöleni” programına katılan Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerinde ikinci bayramı yaşayacaklarını dile getiren Yıldırım, “Bu güzel ülkemizi 100. yıl hedeflerine çıkarmaya hazır mıyız? O halde 24 Haziran’da ne diyoruz. Durmak yok, yola devam. Gençler Samsun’da evet derse bu iş bitmiştir. Gününüz aydın, geleceğiniz mübarek olsun. Eğer Samsun’a gelmeseydim eksik hissedecektim. İşgalcilere karşı, darbecilere, FETÖ’ye ve PKK’ ya karşı mücadele verirken, aynı zamanda da memleketin her köşesini mamur hale getirdik. 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Türkiye’nin itibarını bölgede ve dünyada en zirveye çıkardık. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Biliyorsunuz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz. 10 günümüz kaldı. 10 gün boyunca gece gündüz demeden çalışacağız. Milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçeceğiz” diye konuştu.

“Kandil’de yuvalarını başlarına yıkacağız”

Türkiye üzerinde oyunlar döndüğüne dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Güzel ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bu terör devleti ile akılları sıra Türkiye’yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Gençlerimiz buna izin verir mi? Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. Terörü Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz, dedik ve bunu başardık. Sıra dışarıdaki terör odaklarında. Şimdi de Kandil’de yuvalarını başlarına yıkmaya karar verdik. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Bunun için güçlü bir iktidara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.