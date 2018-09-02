Binden fazla çocuk yaz aylarını sporla geçirdi

Yaz ayları boyunca 4’ü engelli branşları olmak üzere 14 farklı branşta bin 120 sporcu, Atakum Belediyesspor Yaz Okulları’nda spor eğitimi aldı. Bu sporculardan 38’i kendi branşlarında önemli başarılar elde eden engelli sporculardan oluştu. Yaz aylarının sona ermesinin ardından kapanış töreni Atakum Belediyesi Çakırlar Korosu’nda yapılan törenle gerçekleşti. Törende bütün sporcular ve aileleri kahvaltı programının ardından birbirleriyle kaynaşma imkanı buldular.

Programın açılışında konuşan Atakum Belediyespor Başkanı Mehmet Aydın, “Bütün bir yaz boyunca çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi için mücadele verdik. Amacımız, çocuklarımızın fiziksel aktivitelerin yanı sıra zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamaktı. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çok güzel bir yaz sezonunu geride bıraktık. Bundan sonraki yıllarda da aynı birlik ve beraberlik içerisinde okullarımızda eğitim vermeye devam edeceğiz. Okullarımıza katılan her çocuğumuza hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bin 120 çocuğumuz okulumuzda spor eğitimi aldı”

Yaz okullarının önemine değinen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise, “Bir yaz boyunca yaklaşık bin 120 civarında çocuğumuzun spor okullarımızda aldığı eğitimin bugün kapanış törenini gerçekleştirdik. Mutluyuz. Çocuklarımız yazı okullarımızda Atakım Belediyespor bünyesinde geçirmiş oldular. Bu da çocuklarımızın spor aktivitelere katılarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerine faydalı oldu. Amacımız, çocuklarımızı sanal bağımlılık ortamlarından ve kötü alışkanlıklardan kurtararak sağlıklı bireyler oluşturmak. Toplumumuz son zamanlarda sanal bağımlılık halinde yaşıyor. Bundan kurtulmak için çocuklarımızı spora yönelttik. Çünkü spor hem fiziki hem de zihni iyi etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Atakum Belediyesi olarak Atakum Belediyespor bünyesi altında her yaz bu etkinliklerimizi yoğun bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“Kulübümüz 1 ay önce Türkiye Şampiyonu oldu”

Atakum Belediyespor’un amatör branşlarda Türkiye Şampiyonu olduğunun altını çizen Başkan Taşçı, “Normal şartlarda da Atakum Belediyespor, bin 200 lisanslı sporcusu ile 14 branşta bölgenin en güçlü amatör spor kulübü olarak dikkat çekiyor. Özellikle 2017-2018 yılı içerisinde 1 ay önce amatör spor kulüpleri arasında Türkiye Şampiyonu olduk. Atakum Belediyespor gençliğe, çocuklarımıza verdiği önemi başarı çıtasıyla da taçlandırıyor. Çocuklarımızın başarılı olması bizleri ayrıca memnun ediyor. Çocuklarımız böylece spor gelişimlerinin yanı sıra kendi gelişimlerini da sağlamış oluyorlar. Spor faaliyetlerinin yanı sıra topluma sağlıklı bireyler yetiştirmenin de gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İshak Taşçı, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven’e spora verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. Atakum Belediyespor Yaz Okulları’nda çocuklar yaz ayları boyunca futbol, jimnastik, voleybol, boks, judo, boccia, masa tenisi, badminton, paralimpik badminton, basketbol ve yüzme gibi branşlarda eğitim aldılar.