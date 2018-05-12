“Bir Anne Tüm Dünyayı Değiştirebilir” sergisi

Tüm dünyaca tanınan ve “Bir Anne Tüm Dünyayı Değiştirir” sloganı ile anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi olan ve aynı zamanda Türkiye’deki tüm Zübeyde Hanım anaokullarının isim annesi olan Zübeyde Hanım’ın fotoğrafları, birbirinden özel çerçevelerde sergilenecek. Çerçeveler; Türkiye’de 40 farklı ilde bulunan tüm Zübeyde Hanım anaokulları minik öğrencilerinin ve öğretmenlerinin el emeklerinden oluşuyor. Sergi açılışının 13 Mayıs Anneler Günü’nde yapılması ve 19 Mayıs Haftası içerisinde yer alması sergiye özel anlamlar yüklüyor.

Fotoğraf çerçeveleri, her bir ili yansıtan özel donelerin kullanılmış olması ile dikkat çekiyor. Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya Muratpaşa, Antalya Alanya, Aydın Nazilli, Artvin, Bayburt Merkez, Balıkesir Susurluk, Balıkesir, Burdur Bucak, Bursa Gemlik, Denizli Pamukkale, Diyarbakır Yenişehir, Eskişehir, Erzurum, Edirne Merkez, Hatay-Antakya, İzmir Torbalı, İzmir Konak, Kütahya Merkez, Konya Akşehir, Malatya, Mardin Midyat, Mersin Silifke, Muş, Samsun, Sarıkamış, Sivas, Sinop Ayvacık, Şanlı Urfa Siverek, Trebolu-Giresun yapmış oldukları eserler ile sergiye katılım sağlayan iller arasında bulunuyor.

Zübeyde Hanım çerçeve sergisi açılışı 13 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Bulvar AVM Kültür Salonunda görülebilecek. Sergiye tüm Samsunlular davet edildi.