Bir ilçenin asırlık hayali gerçek oluyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile hastanenin yapılacağı arazi üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Togar, ilçeye yapılacak hastane ile sadece Samsun'a değil, şehrin doğusundaki illerden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunacağını ifade etti.

“100 yıllık hayal gerçek oluyor”

250 yataklı hastanenin yapımıyla 100 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşeceğini vurgulayan Başkan Hasan Togar, “İlçemizin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzereyiz. İlçemizin hem tarihsel hem de stratejik bir önemi var. Çok hızlı bir yol aldık. 250 yataklı devlet hastanemizin temelini, yılbaşına kadara gururla atacağız. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi sağlıkta, savunmada ve eğitimde tasarruf söz konusu değil. Böyle yatırımlar devam edecek. İlçemize dışarıdan bakıldığında Karadeniz'de 'köy' isimli bir ilçe olarak görebilirler ama ilçemizin soy ismine bakarak aldanmasınlar. Bugün dünyanın 182 ülkesine ihracat yapan firmaların, Türkiye'nin ilk 100 firması arasında yer alan sanayi şirketlerinin olduğu bir ilçeyiz. Hastanemizin yatak kapasitesi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Eski Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, ilçemize yapılacak hastanenin şehrin doğusuna hizmet vereceğini söyledi. Sadece Samsun değil, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Terme gibi ilçelerimizin yanı sıra Ordu ve Giresun illerinden de hastalara hizmet vereceğiz. Böylece şehirdeki hastanelerin yükünü de çok büyük ve kapsamlı bir hastane ile alacağız. Bunun için de hastanemize çok büyük bir alan yani 60 bin m2 dönüm alan tahsis ettik. Bu alan bir devlet hastanesi için çok büyük bir alan. İlerleyen zamanda hastanenin başka alanlara ihtiyacı olabileceğini düşünerek büyük bir alanı tahsis ettik. İnşallah yılbaşında hastanemizin temelini atacağız” dedi.

“Hastanenin 600 günde tamamlanması planlanıyor”

Hastanenin 600 günde tamamlanmasının planladığını ifade eden Başkan Togar, “İhalenin teslim süresi 750 iş günü. İhaleyi alan firma, 600 iş günü içerisinde hastaneyi teslim etmeyi hedeflediklerini bize söylediler. Hastane ile ilgili hiçbir problemimiz kalmadı. Tekkeköy, çok önemli bir sanayi kenti. Gündüz nüfusumuz çok yoğun ama akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ilçedeki sosyal yaşam biraz duruyor. Burada yapılacak 250 yataklı bir devlet hastanesi ile 24 saat hareketin olduğu bir ilçeye geçiş yapacağız. Bu hastanenin toplam proje bedeli 126 milyon TL. Müteahhit ve bakanlıktan yetkililer alanda incelemelerde bulundular. Yer teslimini de gerçekleştirdik. İlçemizin 800 yıllık geçmişi var. Bu kadar önemli bir yerleşim yerinin en önemli eksikliklerinden bir tanesinin giderilmesi, ilçemizin hem ekonomik yaşantısını hem sağlık yaşantısını hem de turizm yaşantısını çok etkileyecektir. Havalimanına da çok yakın bir ilçeyiz. Dünyada sağlık turizmi, yıllık 500 milyar dolar gibi çok büyük bir pazar haline gelmiş. Biz de hem ülke olarak hem de ilçe olarak sağlık turizminden hakkımıza düşen payı alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Tekkeköy'ün AK Parti'li bir belediye hizmetleriyle çehresinin değiştiğine vurgu yapan AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ise şunları söyledi:

“Devletimiz sağlık konusunda tasarrufa gidilmeyeceğini açıklamıştı. İlçemizdeki hastanemiz için bütün resmi işlemler bitti. Bundan sonra iş müteahhide kalmış durumda. Yılbaşında temelimizi atacağız. İşçilerin barınakları ve gereçleri alana yerleşecek ve hastane yapımına en kısa zamanda başlanacak. AK Parti olarak verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Belediye başkanımızın önderliğinde ilçemize kazandırılacak olan hastanenin hayırlı olmasını diliyorum.”

250 yataklı, 60 bin m2 alana sahip hastanenin özellikleri

Tekkeköy Devlet Hastanesi 250 yatak kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Hastane konum olarak ilçemizin her yerinden kolayca ulaşılabilecek karayoluna da 500 metre uzaklıkta Selyeri Mahallesi sınırlarında yükselecek. 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastane binasının 600 gün sonra hizmete girmesi planlanıyor. Hastanede 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri de bulunan tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar bulunacak. Hastane bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek.