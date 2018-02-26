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26 Şubat 2018 15:22

Bir kişinin ensesine bıçak saplayıp kaçan şahıs yakalandı

Samsun’da bir kişinin ensesine sustalı bıçak saplayıp ağır yaraladıktan sonra kaçan şahıs polisini takibi sonucu yakalandı.

Bir kişinin ensesine bıçak saplayıp kaçan şahıs yakalandı

26 Şubat 2018 15:22


Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ensesine bıçak saplanan Mustafa A. (35) bıçak ensesine saplı halde bir süre kaçtıktan Ağabali Köprüsü altında yere yığılıp kaldı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı sedyeye alırken ensesine saplanan bıçak yere düştü. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Atmaca, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Mustafa A.’yı bıçakladığı ileri sürülen Murat H.’yi (39) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Murat H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat H. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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