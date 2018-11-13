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Bir kişiyi silahlı yarayan şahıs tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Zanlı daha sonra tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (56), M.E.'den alacağı olan 88 bin lirayı istemeye gitti. Aralarında tartışma çıktı. İ.K. tabancayla bir el ateş ederek M.A.'yı ayağından yaralayarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri İ.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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