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Bir şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu M.G.'nin uyuşturucu sattığının bilgisini aldı.


M.G.'nin evine yapılan baskında sonucu yapılan aramada 850 gram esrar, 33 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 0,05 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.G., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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