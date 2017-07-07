Birahanede dehşet saçan iş yeri sahibi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Belediye Caddesi’ndeki bir birahanede çıkan kavgada kendisini göğsünden ve sırtından bıçaklayanlara silahla karşılık vererek Murat Ö. (25) ile arkadaşı Okan T.’yi (20) yaralayan ve kavgayla ilgisi olmayan Mehmet Demir’in (49) ölümüne neden olan iş yeri sahibi Mustafa Y.’nin (49) tedavisi tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Mustafa Y., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan geniş güvenlik tedbirleri altında Bafra Adliyesine çıkartıldı. Burada savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

Kavgada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Okan T.’nin (20) ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor.