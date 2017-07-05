Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 08:24

Birahanede kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde birahanede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Birahanede kavga: 1 ölü, 3 yaralı

05 Temmuz 2017 08:24


Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Caddesi’ndeki bir birahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ö.(25) ve arkadaşı Okan T.(20) ile iş yeri sahibi Mustafa Y.(49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi sırtından bıçaklandı. Yaralanan Mustafa Y. silahla karşılık verdi. Mustafa Y.’nin silahından çıkan mermiler


Murat Ö., Okan T. ve birahanede başka masada oturan müşteri Mehmet Demir’e(44) isabet etti. Bıçakla yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Y. ve silahla yaralananlardan Mehmet Demir Bafra Devlet Hastanesine, Murat Ö. ve Okan T. de özel bir hastaneye kaldırıldı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. Samsun’da özel bir hastaneye sevk edilirken, Mehmet Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Okan T. de hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!