Birahanede kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Caddesi’ndeki bir birahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ö.(25) ve arkadaşı Okan T.(20) ile iş yeri sahibi Mustafa Y.(49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi sırtından bıçaklandı. Yaralanan Mustafa Y. silahla karşılık verdi. Mustafa Y.’nin silahından çıkan mermiler

Murat Ö., Okan T. ve birahanede başka masada oturan müşteri Mehmet Demir’e(44) isabet etti. Bıçakla yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Y. ve silahla yaralananlardan Mehmet Demir Bafra Devlet Hastanesine, Murat Ö. ve Okan T. de özel bir hastaneye kaldırıldı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. Samsun’da özel bir hastaneye sevk edilirken, Mehmet Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Okan T. de hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.