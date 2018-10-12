Bisiklet hırsızları tutuklandı

Samsun'da 3 ayrı bisikletin çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı bisikletin çalınması olayına karıştıkları ileri sürülen S.T.D.(16), Ç.M.S.(16), O.E.(14) ve M.M.T.(17) güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.