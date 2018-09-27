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Bisiklet hırsızlığı zanlıları yakalandı

Samsun’da 8 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karışan 2 kişi ile bisikletleri satın aldığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 8 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karışan 2 kişi ile bisikletleri satın aldığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ayrı bisiklet çalındı. Vatandaşları şikayeti üzerine polis bisikletleri çaldıkları iddia edilen M.Ç.(16) ve Y.K.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çalıntı bisikletleri satın aldığı tespit edilen Ş.İ. de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalandı.


Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ç., Y.K. ve Ş,İ., bugün Samsun Adliyesine sev edildi.

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