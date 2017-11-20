Bisikletçilerden doğa kampı

Bafra Belediyesi, Bafra Umut Derneği destekleriyle Derbent Tepesi’nde gerçekleşmesi düşünülen kamp yoğun rüzgar nedeniyle Derbent Gölevi Piknik Alanında yapıldı. Kamp alanına gelen konuklar kurdukları çadırda 2 boyunca doğa ile iç içe oldu. Gece kamp ateşinin yakılmasıyla canlı müzik eşliğinde gençler şarkı söyleyip, halay çekerek gönüllerince eğlendiler.
Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Bafra’da ilk kez yaptığımız Doğa Kampı organizasyonumuz çok güzel geçti. Olumlu geçen Doğa Kampımızı gelenekselleştirerek Baframızın çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.