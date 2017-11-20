Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:55

Bisikletçilerden doğa kampı

Samsun Bafra Bisikletçiler Temsilciliği tarafından düzenlenen "Doğa Kampı" etkinliği 75 bisiklet tutkununun katılımı ile gerçekleşti.

Bisikletçilerden doğa kampı

20 Kasım 2017 15:55


Bafra Belediyesi, Bafra Umut Derneği destekleriyle Derbent Tepesi’nde gerçekleşmesi düşünülen kamp yoğun rüzgar nedeniyle Derbent Gölevi Piknik Alanında yapıldı. Kamp alanına gelen konuklar kurdukları çadırda 2 boyunca doğa ile iç içe oldu. Gece kamp ateşinin yakılmasıyla canlı müzik eşliğinde gençler şarkı söyleyip, halay çekerek gönüllerince eğlendiler.


Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Bafra’da ilk kez yaptığımız Doğa Kampı organizasyonumuz çok güzel geçti. Olumlu geçen Doğa Kampımızı gelenekselleştirerek Baframızın çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç