Bisikletliler Derneğinden 10 kırsal okula bisiklet bağışı

Bisikletliler Derneğinin hazırladığı “Köy Okullarına Bisiklet Bağışı Projesi" kapsamında 10 kırsal mahalledeki okula bisiklet bağışında bulunuldu.

Bisikletliler Derneği Antalya Temsilciliği, Samsun Bafra'da 10 köy ilkokuluna toplamda 19 adet bisiklet bağışı yapılmasını sağladı. Antalya bir mağaza çalışanları arasında toplanan bağışlarla alınan bisikletler, Bisikletliler Derneği Samsun Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin tarafından 10 kırsal mahalledeki okula dağıtıldı. Bağışlanan bisikletler okulların demirbaş kayıtlarına kaydedildi ve öğrencilerin 4. sınıfta gördükleri trafik derslerinde pratiklerinin artması, bisiklet konusunu daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla değerlendirilecek. Her çocuğun hayali olan bisikletin okulda kullanılması öğrencilerin hem zihinsel hem duygusal gelişimlerinde katkı sağlayacak.

Bisikletler Bafra'nın uzak mahalleleri olan Esençay, Kanberli, Boğazkaya, Ortadurak, Müstecep, Neyzen Tevfik İlkokulu ile Örencik, Sarıkaya, Şirinköy ve Gazibeyli'de bulunan okullara teslim etti.

Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız okul listesiyle Antalya temsilciliği tarafından yollanan bisikletleri okullarımıza teslim ettik. Sıfır haldeki bisikletlerin kurulumunu yapan Sezai Karagöl'e, lojistik desteği sağlayan Bafra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Levent Gök'e ve Antalya Bisikletçiler Derneğine teşekkür ederim" dedi.