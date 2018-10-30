Bisikletlilerden Cumhuriyet kampı

yılında Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği Kapıkaya'da Cumhuriyet Kampı düzenledi.

Samsun'un Bafra ilçesinin Kapıkaya mevkisinde düzenlenen Cumhuriyet Kampı'na 50 doğasever katıldı. Çadırlarını kurarak bir gece konaklayan bisikletliler akşama doğru kamp ateşini yaktılar. Kamp ateşi başında semaver çayı içerek gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek Cumhuriyeti kutladılar. Kampçılar Kapıkaya'nın en yüksek zirvesine tırmanarak günün anısına Türk bayrağı astılar. Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Ülkemizin büyük bir coşkuyla kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı biz dağlarda karşıladık. Bayrağımızı ulaşabildiğimiz en yüksek zirveye asarak etkinliğimizin amacına ulaştık. Bizlere güvenlik açısından destek olan Bafra ve Kolay Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür ediyorum" dedi.