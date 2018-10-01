Bitkisel ilaçlar doktor kontrolünde alınmalı

Mehmet Emin Erdem, insanların kulaktan dolma bilgiler ile aktar ya da benzeri yerlerden aldıkları bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verebileceğini, bunun için mutlaka alanında uzman doktor gözetiminde bitkisel gıda takviyelerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Mehmet Emin Erdem, fitoterapi (bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi) hakkında bilgiler verdi. Fitoterapi ile biyolojik yönden aktif maddelerin kullanılmasıyla bir çok hastalığının önlenebildiğini ve tedavi edilebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem, “Fitoterapi çok eski çağlardan günümüze kadar uygulanan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde ise zinde bir yaşam için ve hastalıkların önlenmesinde bitkisel gıda takviyeleri çok yardımcıdır. Bitkiler aslında sadece hasta olduğumuzda değil, hasta olmadan da kullanmamız gereken, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren kuvvetli desteklerdir” dedi.

“Bilinçsiz kullanım yarardan çok zarar getirebilir”

Bitkisel ilaçların tüm hastalıklar için çare olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem, "Kişideki hastalıklar oluşmadan önce engellemek, koruyucu tedbirleri uygulamak esas olmalıdır. Her bitki tedavi etkinliği taşımaz ve bazı bitkiler ise sizde istenilenden farklı etki yaratabilir. Bir bitkiyi tedavi amaçlı kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Fitoterapinin başarılı olduğu hastalık ve alanlardan bazılarını saymak gerekirse; obezite, kilo alamama, kadın hastalıkları, menstrual düzensizlik, Kadınlarda adet öncesi gerginlik, menopoza giriş zorlukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, tiroit bezi hastalıkları, kemoterapi sonrası tedavi, migren, diğer baş ağrıları, atardamar ve toplardamar kan dolaşımı bozukluğu, kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, alerji, cilt hastalıkları, alt solunum yolları hastalıkları, astım, romatizma, osteoporoz, hormonal dengesizlikler, uykusuzluk, kronik yorgunluk, karaciğer yağlanması, insülin direnci, soğuk algınlığı, nezle, sinüzit, grip (üst solunum yolları enfeksiyonları-ÜSYE), şeker hastalığı, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları gibi sıralayabiliriz. Unutmamak gerekir ki, bu sağlık problemlerinde kulaktan dolma bilgiler ile, şu hastalığa şu bitki iyi geliyormuş git şu aktardan al ya da şurada satılıyor buradan al gibi önerilerle değil, mutlaka fitoterapi alanında uzman hekimler tarafından hastalığın tedavisine göre verebilecek bitkisel ilacın kullanılması gerekmektedir. Yoksa şifa olacak diye beklediğiniz bitkisel ilaçlar farklı sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir" diye konuştu.