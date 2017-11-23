Böbrek kistine dikkat

İsmail Özer, polikistik böbrek hastalığının (PKBH), hayatın ilk yıllarından itibaren görülmeye başlayabilen ama genellikle 15-20 yaşlarında her iki böbrekte kistlerin oluşmaya başlamasıyla kendini gösteren bir hastalık olduğunu söyledi.

Polikistik böbrek hastalığı hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. İsmail Özer, “Ayrıca karaciğer ve pankreas gibi organlarda da kistler oluşabilmektedir. Yaşla birlikte kistlerin sayısı ve boyutları artarak normal böbrek dokusuna zarar vermekte, hastalık ilerledikçe böbrek yetmezliği gelişmekte vakaların çoğunda hipertansiyon da eşlik etmeye başlamaktadır” dedi.

Uzm. Dr. İsmail Özer, şöyle devam etti:

“Böbrek kistleri yüzde 95 vakada 30 yaşına kadar ortaya çıkmaktadır.30 yaşından sonra hastalığın ortaya çıkması çok nadirdir sadece vakaların yüzde 5 kadarı 30 yaşından sonra ortaya çıkabilmektedir. Şikayet olarak yanlarda ağrı, sık görülen idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kanama, böbreklerde taş oluşumu ve hipertansiyon gibi semptom ve bulgular ile göstermektedir. Yaş ilerledikçe genellikle 45-50 yaşlarından itibaren böbrek fonksiyonları bozulmaya ve üre yükselmeye başlar ki biz buna kronik böbrek yetmezliği demekteyiz. Fakat uygun tedavi ve takip ile diyalize girmeden yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu belirtilerden biri ya da bir kaçı yaşanmadıkça tanı koymak tamamen rastlantıdır.”

Polikistik böbrek hastalığının tedavisi hakkında bilgi veren Özer, “Tanı konulduktan sonra hastaların düzenli olarak nefroloji uzmanının takibine girmeleri ve tedavi olmaları gerekmektedir. Aksi durumda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gibi durumların ilerlemesi mümkün olabilir. Mevcut durumun daha kötüye gitmesine yol açacak komplikasyonların önüne erken tedavi ile geçilebilir. Son yıllarda umut verici, kistlerin büyümesini durduran dolayısıyla hastalığın ilerlemesini engelleyen ilaçlar geliştirildi. Bazı ülkelerde kullanılan bu ilaçlar 2018 yılında ülkemizde de kullanılmaya başlanılacaktır” diye konuştu.