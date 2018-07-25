Boğulmaktan son anda kurtuldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Olay, 20 Temmuz akşamı İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen Cemal Gündüz’ün (60), çevredekilerin uyarılarına aldırmayarak denize girdi. Gündüz, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Gündüz, çırpınmaya başladıktan sonra hareketsiz kalınca çevrede bulunan Necati Sezgin ve Mehmet Fırat Güney alkollü adama müdahale etti. Necati Sezgin kayıkla boğulan adamın yanına giderken, Mehmet Fırat Güney ise yüzerek müdahalede bulundu. Bu anlar çevrede bulunan Sezgin N. tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olayın ardından bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada görüntüyü çeken Sezgin N. ve Cemal Gündüz’ü kurtaran Necati Sezgin’e boğulan adama geç müdahale edildiği ve sadece seyredildiği yönünde ağır eleştiriler yapıldı. Olayın, sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığını ifade eden Necati Sezgin ve Sezgin N. ise kurtarma olayının ayrıntılarını anlattı.

“Kurtarılmadı, beklendi gibi haberler gerçeği yansıtmıyor”

Boğulma tehlikesi geçiren Cemal Gündüz’ü kayıkla kurtaran Necati Sezgin, "Sosyal medyada ve basında boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bilerek kurtarmadığımız ya da seyrettiğimiz gibi yorumlar yapıldı. Normalde boğulan kişi denizde alnına su geldikten sonra 4-8 dakika arasında suda kalabilir. Ben daha önce de çok adam kurtardım. Boğulan kişi biraz kendinden geçmeli ki kendini kurtarmaya gelen kişiye sarılarak onu boğmasın. Çok az bir süre bunun için bekledik. Şahıs, denize girerken alkollüydü, denize girmemesini söyledik. Polisi arayacağımı söylediğimde, kendisinin polis olduğunu söyledi. Daha sonra polisi aradım. Polis gelene kadar da olanlar oldu. Boğulduğunu anladığım anda kayığımın ipini çözdüm ve yanına gittim. Kayığın ipini çözerken çok kısa bir süre geçti. O da kurtarıcıya sarılmaması için yapılan bir bekleme süresidir. Olay biraz farklı yansıtıldı. Şahsın ilk müdahalesini de biz yaktık. Şahıs kayığa çıkarttıktan sonra midesindeki suyu boşaltarak karaya çıkarttık. Karaya çıkarttıktan sonra da ambulansla hastaneye gitti. Bize, ‘kurtarılmadı, beklendi’ deniyor. Şahsın yüzdüğü yer, kayalık bir bölge. Su derinliği de 2 metre. Buradan atlama şansımız yok. Mehmet, karadan gitmeye çalıştı ve ayak başparmağını kırdı" dedi.

“Videoyu çekerken, boğulacağına ihtimal vermedim”

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen Sezgin N. ise "Cemal Gündüz, denize girmeden önce yapılan tüm uyarılara aldırış etmeden polis olduğunu söyleyerek denize girdi. Gündüz, bu olayın ardından 2,5 dakikadan fazla yüzdü. Videoyu çekerken, kişinin boğulacağını hiç düşünemedim. Videoyu doğaçlama olarak çektim. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle yüzerken gücü tükendi. 9 dakikalık bir video çektim. Videonun sadece bir bölümü kullanılınca insanlar bizi vicdansızlıkla suçladı. ‘Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu’ gibi söylemler de oldu. Şaka mahiyetiyle çektiğim videoda iş sonradan ciddiye bindi. Beklemediğimiz bir durum oldu. Bizler de çok üzgünüz. İnsanların eleştiri yapmadan önce gerçekleri öğrenmesi lazım. Şahsa boğulmaya başladığı anda müdahale edildi” diye konuştu.

Boğulmaktan son anda kurtarılan Cemal Gündüz’ün 2 gün hastanede yattıktan sonra gündelik yaşamına devam ettiği öğrenildi.