Bölgeler arasında köprü kurmak için pedal çeviriyorlar

Diyarbakır’dan Ankara’ya trenle gelen Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü bisikletçileri 4 günlük bisikletle yaptıkları yolculuk sonucunda Samsun’un Bafra ilçesine ulaştı. Bafra’da bulunan tarihi Gelin Köprüsü hakkında bilgi alan sporcular, buradan Sinop’a hareket etti. Yarın Sinop’tan yola çıkacak olan 5 kişilik ekibe Diyarbakır’dan gelen 5 kişi daha Samsun’da katılacak. Buradan yola çıkacak olan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri turlarını Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Van ve Diyarbakır olarak tamamlayacak.

Tur hakkında bilgi veren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu, "Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Diyarbakır Surları ve Hevsel bahçelerinin kapsamına kültürel miras kapsamında alınması için başta bölgemizde ve Türkiye’nin her yerinde tanıtımını görev bildik. Bu kapsamda 4. etabı olan Sinop ve Trabzon etabını gerçekleştirmek için yoldayız. Öncelikle Sinop’a giderek tekrar Samsun, Giresun üzerinden turu tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız bölgeler arasındaki köprüyü kurmak, ön yargıları yıkmak, aynı zamanda da tarihi alanları, mekanları tanıtıp bu anlamda bisikletin de sporunda bir parçası olduğunu anlatmak. Şehirler arasında bisikletle gidiyoruz çünkü bisikletin aynı zamanda bir taşıt olduğunu insanlara vurgulamak istiyoruz. İnsanların bizi fark etmelerini, yolda giderken bize daha dikkat etmelerini istiyoruz. Bu anlamda bu turu yaparak bir farkındalık gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.