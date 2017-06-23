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23 Haziran 2017 13:36

Bonzai içtiği iddia edilen şahıs direksiyon başında uyudu

Samsun’un Bafra ilçesinde park halinde bulunan araçta uyuyan şahıstan 15 gram bonzai ele geçirildi.

Bonzai içtiği iddia edilen şahıs direksiyon başında uyudu

23 Haziran 2017 13:36


Edinilen bilgiye göre, polis ihbar hattına Sarıköy yolunda park halinde bulunan bir aracın şoförünün direksiyon başında uyuduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde uyuyan S.D.’yi (37) uyararak araçtan inmesini istedi. Bonzai kullandığı iddia edilen sürücüyle konuşan ekipler tedavi isteyip istemediğini sordu. Hastaneye gitmek istemeyen S.D. araçtan indikten sonra otomobilin sağ kapısını açarak kapı cebinde naylona sarılı bonzaiyi alarak kaçmak istedi. Ekipler şahsı yakalayarak elinde bulunan poşete sarılı 15 gram bonzaiyi aldı. Gözaltına alınan şahıs ekiplerce emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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