Bonzai içtiği iddia edilen şahıs direksiyon başında uyudu

Edinilen bilgiye göre, polis ihbar hattına Sarıköy yolunda park halinde bulunan bir aracın şoförünün direksiyon başında uyuduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde uyuyan S.D.’yi (37) uyararak araçtan inmesini istedi. Bonzai kullandığı iddia edilen sürücüyle konuşan ekipler tedavi isteyip istemediğini sordu. Hastaneye gitmek istemeyen S.D. araçtan indikten sonra otomobilin sağ kapısını açarak kapı cebinde naylona sarılı bonzaiyi alarak kaçmak istedi. Ekipler şahsı yakalayarak elinde bulunan poşete sarılı 15 gram bonzaiyi aldı. Gözaltına alınan şahıs ekiplerce emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.