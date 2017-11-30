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30 Kasım 2017 16:48

Bonzai kullanan çocuk hastanelik oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde sentetik uyuşturucu ’bonzai’ kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Bonzai kullanan çocuk hastanelik oldu

30 Kasım 2017 16:48


Bonzai, Bafra’da gençlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Adnan Menderes Parkı’nda bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu maddeyi kullandığı ileri sürülen bir çocuğu yerde yatarken gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkartan 14 yaşındaki A.D., güçlükle ambulansa bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. 14 yaşındaki A.D.’nin daha önce de aynı iddia ile birçok kez hastaneye kaldırıldığı ve hakkında defalarca adli rapor düzenlendiği öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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