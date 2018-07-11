Bonzai satarken yakalanan genç tutuklandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Enver E.’yi takibe aldı. Enver E. bir kişiyle buluşarak uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu alan şahsın yere attığı paketten 0,69 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında Enver E.’nin ikameti ve yakın çevresinde yapılan aramada, ikamete 10 metre uzaklığındaki annesine ait kümesin bulunduğu bahçe içerisinde 384,9 gram bonzai ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Enver E. ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.