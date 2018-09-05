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05 Eylül 2018 16:32

Bonzai satmaktan tutuklandı

Samsun’da bir kişi bonzai sattığı gerekçesiyle mahkemece tutuklandı.

Bonzai satmaktan tutuklandı

05 Eylül 2018 16:32


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Seçkin G.’nin evini takibi aldı. Evden çıkan bir kişinin üzerinde bir miktar bonzai ele geçti. Şahıs uyuşturucuyu Seçkin G.’den aldığını itiraf etti. Narkotik ekipleri eve yaptıkları baskında 4,86 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan Seçkin G., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Seçkin G., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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