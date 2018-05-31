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31 Mayıs 2018 11:58

Boş arsada ölü bulundu

Samsun’un Canik ilçesinde bir kişi boş arsada ölü bulundu.

Boş arsada ölü bulundu

31 Mayıs 2018 11:58


Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Malkoçoğlu Sokak’ta boş arsada bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.


Polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin 48 yaşındaki Sebahattin Bayraktar’a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Bayraktar’ın cesedi otopsi için Samsun Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bayraktar’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.




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