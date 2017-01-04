Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü (BSTİM) Selahattin Altunsoy, 2016 yılında yönetmeliklere aykırı işlem yapanlara 273 bin TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev ve yetki alanları dahilinde belgelendirme, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduklarını belirten BSTİM Selahattin Altunsoy, “Bakanlığımızca hazırlanan yıllık denetim programına istinaden her ay il müdürlüğü denetim planı hazırlanarak denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Buna göre 2016 yılında ürün grubu bazında yapılan denetimlerde 3 bin 75 adet yapıldı. Bu denetimlerde 611 uygunsuz ürün bulunurken, 58 üründe teste gönderildi. Bir adet ürün hakkında toplama kararı verilirken toplamda da 153 bin 194 TL’de idari para cezası kesilmiştir” dedi.

Denetimlerin 2017 yılında da süreceğini belirten Altunsoy, “Petrol Piyasası Kanunu 5015 sayılı Yasa kapsamında 153 iş yeri denetlendi. 3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu kapsamında da 352 iş yerinde bin 442 denetim gerçekleştirdik. 208 iş yerinde 593 adet akaryakıt market denetimi yapıldı. 9 iş yerine de 120 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 850 ölçü aleti üzerinde de ani denetimler yaptık. Paketleme yapan üreticilerde de 83 adet hazır ambalaj denetimi yapılmıştır” diye konuştu.