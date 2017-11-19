Bu da Roman mehter takımı

Uzun yıllar önce Balkanlardan Türkiye’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen Romanlar, gittikleri yerlerdeki neşeli ve müzisyen tavırlarıyla tanınıyorlar. Samsun’da çoğunlukla Canik ilçesinde yaşayan evlenme yaşının erken, suç oranının ise yüksek olduğu mahallelerde Romanlar, kendi kendileri buldukları bir fikir ile suç oranını azaltmayı hedeflediler. Mahalleli tarafından kurulan mehter takımında her yaş ve meslek grubundan 25 kişi bulunuyor. Çorbacıbaşı, davulzen, zurnazen, nakkarezen, zilzen, kös, çevgani ve askerlerden oluşan mehter takımı, mahallede mehter marşı çaldığı zaman bütün mahalle eşrafı başlarında toplanarak, büyük bir hayranlıkla Yavuz Selim Mehter Takımı’nı izliyor. Roman mehter takımının tek hayali ise sürekli ve maaşlı olarak mehter gösterileri yapmak.

“Amacımız gençlerimizi suçtan uzak tutmak”

Kurdukları mehter takımı ile suç oranını yok edip gençleri topluma kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Yavuz Selim Mehter Takımı Başı Ömer Gezginci, “Bu mehter takımını kurmaktaki amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Roman deyince insanın aklına müzisyenlik gelir. Gençlerimizi müziğin içerisine sokarak, çoluk çocuğumuzu güzel yetiştirmek istiyoruz. Böylece, gençlerimizi kahve köşelerinden çekerek müzik eğitimi vermek istiyoruz. Mahallemizdeki suç oranı daha öncelerden yüzde 80 seviyesindeyken, şu anda yüzde 20’lere kadar indi. Bu suç oranını elimizden geldiğince daha da düşürmeye devam edeceğiz. Biz kendimiz bir grup tespit ettik. Kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarımızı toplayıp, muhabbet edip müzik öğretmeye çalışıyoruz. İnsanlar müzikle aşina oldukları zaman kötü alışkanlıklarından ister istemez arınıyor. Bizler, elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet etmeye hazırız” dedi.

“Mehteran, boyacı, müzisyen, eskici ve hamallardan oluşuyor”

Kendilerine destek verilmesi gerektiğini vurgulayan mehter takımı üyeleri, “Bizler müzisyenler olarak devamlı mahalle kahvesinde oturarak iş bekliyoruz. Çalgı işi gelirse gidiyoruz. Bizim mehterimiz 25 kişiden oluşuyor ama şu anda 12 kişiyiz. Çünkü arkadaşlarımız boyacı, hamal ve eskici olduğu için iş çıktığında çalışmaya gitmek zorunda kalıyorlar. Yetkililerin bizim mehter takımına destek çıkmasını istiyoruz. Eğer bize destek çıkılırsa çok daha büyük işler yapabiliriz. Ülkemizi temsil etmeye kadar gidebiliriz. Bizler de bu milletin evlatlarıyız. 3 senedir Samsun’da mehter takımı olarak programlara katılıyoruz. Biz, performans yaptığımız zaman insanlar bizi görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu güzel takımın elinden tutulmasını sabit bir yerde görev verilmesini istiyoruz” diye konuştular.

“Müzik sayesinde kötü alışkanlıklarından kurtuldular”

Romanların mehter takımı sayesinde kötü alışkanlıklarını bıraktığını ifade eden Yavuz Selim Mahallesi Camisi’nin eski imamı Ahmet Çelik, “Romanlar gerçekten çok güzel insanlar. Özellikle bu mehter takımının kurulmasıyla birlikte de kötü alışkanlıklarından arındılar. Daha önceden belli hatalar yapmış olabilirler. Ancak şu anda mehter sayesinde bütün kötü alışkanlıkları gitti. Keşke herkes Romanları benim gibi gelip tanısalar. Ben de Roman mahallesine taşınmadan önce belli önyargılarım vardı. Bu insanları tanıdıktan sonra bütün ön yargılarım gitti. Bu insanları geç tanımışım ama artık onları tanıdığım için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kendi çabalarıyla oluşturdukları mehter takımına destek bekleyen Roman mehter ekibi, yetkililerden düzenli bir iş için yardım istiyorlar.