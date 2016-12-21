Bu da ’salata yarışması’

Samsun Sema Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Geleneksel Salata Şöleni’nde birbirinden güzel ve lezzetli salatalar yarıştı.

Sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı Sema Cengiz Büberci Lisesi tarafından halka açık olarak düzenlenen salata yarışmasına 43 kişi katıldı. Samsun’un önde gelen şeflerinin jüriliğini yaptığı yarışmada; tahinli patlıcan salatasıyla Ümran Kaplan birinci, kış masalı salatasıyla Zehra Tangaz ikinci, nohut salatası ile Şebnem Tunçtürk üçüncü oldu. Birinciye ankastre fırın, ikinciye davlumbaz, üçüncüye aspiratör hediye edildi. Diğer yarışmacılara ise çeşitli ödüller verildi.

Yarışmanın ödül töreni Sema Cengiz Büberci Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Okuyucu, Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği Başkanı İhsan Çürükoğlu, Sema Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seher Kulein, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, "Bir ülkenin tarihi geçmişini anlayabilmek için mutfağa girmeniz yeterli. Tarihi backgroundu zengin olan her ülkenin hiç kuşkunuz olmasın mutfağı da zengindir" dedi.

Tahinli patlıcan salatası ile birinciliği kazanan Ümran Kaplan, "Birinci olabileceğimi düşünüyordum. Fakat ismim söylenince yine şaşırdım. Böyle bir ödül kazandığım için çok mutluyum. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Kazanmasak da bizim için önemli değildi. Çünkü burada güzel bir heyecan yaşadık" diye konuştu.

Üçüncü olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Şebnem Tunçtürk, "İsmim okununca şok oldum. Beklemiyordum. Çok şaşırdım. Ödül de çok hoşuma gitti. Ödülleri veren firmaya da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.