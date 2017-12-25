Bu ilçe 32 farklı kamerayla izlenecek

Samsun’da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ile “Daha güvenli bir Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın projesi" gerçekleştirildi. 8 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen proje için yapılan halk ile buluşma toplantılarında, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 32 mahallede kamera kurulacak yerlerin tespiti ve kurumu yapılarak, mahallelerin giriş ve çıkışlarına kamera sistemi olduğuna dair uyarı levhaları yerleştirildi.

Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen daire amirleri ve muhtarların katılımı ile halkla buluşma toplantısında Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, projenin kısa bir sürede gerçekleştirildiğini, muhtarların gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ve jandarmanın yapmış olduğu bu proje ile farkındalık oluşturduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Halil Akgül ise, Salıpazarı ilçesinin bu proje ile ön plana çıktığını, artık emniyet ve asayiş yönünden güvenli hale geldiğini, özellikle caydırıcılık anlamında suç işlenmesinin önüne geçtiğini, ilçeye gelenlerin kendilerinin can ve mallarının güvende olduğunu hissettiklerini, bu projenin ilçede birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının bu projesi ile mahallelilerin asayiş yönünden daha güvende olduklarını, şüpheli araçların takip edildiğini, art niyetli kişilerin mahalleye girmeye cesaret edemedikleri, kayıp hayvanlara dahi kameradan ulaştıklarını, meydana gelen olayların kısa sürede çözüldüğünü ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.