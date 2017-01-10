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10 Ocak 2017 12:09

Bu ilçede bayat ekmekler çöpe gitmiyor

Bu ilçede bayat ekmekler çöpe gitmiyor

10 Ocak 2017 12:09

Samsun’un İlkadım ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ’Dönüşüme İlkadım’ projesi ile bayat ekmekler toplanarak hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.
Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığı Türkiye’de hem dönüşüm sağlamak hem de israfı önlemek adına İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ’Dönüşüme İlkadım’ projesi çerçevesinde bayat ekmeklerin dönüşümü ile ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı.
Belediye, insanların toplu yaşama alanı olan apartman ve sitelere özel kutular koyarak bayat ekmeklerin toplanmasını sağlıyor. Ekipler, belirli günlerde toplanan bayat ekmekleri mamaya dönüştürülmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüyor

Bayat ekmekler mamaya dönüşüyor
’Dönüşüme İlkadım’ adı verilen projeyle, ambalaj atıklarının, atık pillerin, atık yağların ve bayat ekmeklerin toplanması halkta büyük bir heyecan oluşturdu. Bu projelerden birisi olarak toplanan bayat ekmeklerin toplanmasıyla ekmek israfını bir nebze olsun önlemek ve bayat ekmeklerin dönüşümünü sağlamak için önemli bir çalışmaya start verildi. Bu projelerden birisi ile apartman ve sitelere konulan bayat ekmek kutularında biriktirilen ekmekler hayvanlar için yiyeceğe dönüştürülüyor.

Hem israf azalıyor hem de dönüşüm sağlanıyor
Hem ekmek israfını azaltmak hem de dönüşümü sağlamak için sosyal bir sorumluluk oluşturduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Dünyada açlığın boyutları ortada. Buna oranla ülkemizde çöpe atılan bayat ekmek sayısı da yüksek seviyede. Belediye olarak biz bayat ekmeklerin değerlendirilmesi hem de halkımızın bilinçlenerek ekmek israfını bir nebze olsun azaltılmasını amaçlıyoruz. Apartman ve sitelere koyduğumuz özel bayat ekmek kutularının görüntüleri vatandaşımızın algısını değiştirdi. Biz aslında fazla bayat ekmek toplamak istemiyoruz. Topladığımız bayat ekmeğin azalmasını istiyoruz, çünkü israfın önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.



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