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06 Temmuz 2018 09:47

"Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük"

Samsun’un en önemli ayçiçeği ekim bölgelerinden olan Vezirköprü ilçesinde bol çiçek açan ayçiçeği, şimdiden üreticinin yüzünü güldürdü.


06 Temmuz 2018 09:47

Rekor verim bekleyen çiftçiler, "Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük" dedi.


Samsun’da kış mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle buğday ve arpadan umduğunu bulamayan çiftçinin yüzü, ayçiçeği ile güldü. Mart aylarında ekimi yapılan yağlık ayçiçeği yüzünü gösterdi. Ayçiçeği üretimi yapılan bölgede tarlalar sarıya bürünürken ayçiçeği olgunlaşma aşamasına girdi. Sarıya bürünen ayçiçeği tarlalarında adeta görsel şölen yaşanıyor. Bölgedeki çiftçiler bu sene rekor verim bekliyor.



"Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük"


Çiftçiler her yıl ekilen ayçiçeğinin bu yıl 2 kat daha fazla verimli olduğuna dikkat çekti. Hava şartlarının bölgede ayçiçeği yetiştirmek için uygun olduğunu belirten çiftçiler, bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördüklerine dikkat çekti.


Bölgede çiftçilik yapan 70 yaşındaki Hüseyin Akbulut, "Bu sene Allah bolca ayçiçeği verdi. Bu yıl kişi başı yaklaşık 5’er dönüm ayçiçeği ektik. Biz bunları mart ve nisan aylarında ekmeye başladık. Şu an durum çok iyi. Çiçekleri güzelce açtı. Ağustos sonu veya eylül gibi inşallah toplayıp satmaya başlayacağız" dedi.



"Ayçiçeği yüzümüzü güldürdü"


Mahmut Arslan isimli çiftçi ise, "Nisanda ekimlere başladık. Ağustos ve eylül ayı gibi de toplamaya başlayacağız. Bakanlık tarafından ayçiçeği yetiştirmeye yönelik desteklerimizi de aldık. Bu yıl çok verimli oldu. Ayçiçeği yüzümüzü güldürdü çok şükür" diye konuştu.




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