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30 Kasım 2017 17:02

Bu kütüphane öğrencilerin ayağına gidiyor

Samsun’da Tekkeköy Belediyesi tarafından hizmete giren gezici kütüphane, öğrencilerin ayağına giderek hizmet veriyor.

Bu kütüphane öğrencilerin ayağına gidiyor

30 Kasım 2017 17:02


Tekkeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi koordinesinde Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi aracı öğrencilerin ayağına kitapları ve kütüphaneyi taşıyor. İlçe sınırları içerisindeki tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencileri farklı içerikteki binlerce kitapla buluşturmak amacıyla hizmete giren Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi yolla çıkarak öğrencilerle buluştu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz genelinde yollardan kaldırımlara, parklardan sosyal tesislere her alanda hizmetlerimiz ile Tekkeköy’ün çehresini değiştirdik. Ama bunların yanında özellikle eğitimi her şeyin üzerinde tuttuk ve Samsun’da eğitime en çok destek veren belediye olduk. Şimdi de belediyemize ait bir aracımızı gezici kütüphaneye çevirdik. İlçemiz sınırları içindeki okullarımızı Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi aracımız ile ziyaret ederek öğrencilerimizin ayağına farklı içerikteki binlerce kitabı ve kütüphaneyi taşıdık. Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Halk Kütüphanemiz koordinesinde Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi aracımız vasıtasıyla öğrencilerimizin okumak istedikleri farklı içerikteki kitapları mekan, zaman, yer fark etmeksizin yarınlarımızın asıl sahibi evlatlarımız ile buluşturduk” dedi.




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