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07 Ocak 2017 15:06

“Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi

“Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi

07 Ocak 2017 15:06

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında Samsunspor’un eski oyuncuları Musa Aydın ve Adnan Güngör okullarda öğrencilerle buluştular.
İlkadım ilçesine bağlı ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen “Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında Samsunspor’un eski kaptanları Musa Aydın ve Adnan Güngör, Gazi Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
Ziyaretlere ayrıca İlkadım Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, okul müdürleri Süleyman Çiftli ve Sezai Tiryaki, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.
Proje hakkında bilgi veren İlkadım Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, “Samsunspor şehrimizin markasıdır. Bu değerlerin çocuklarımıza aktarılması amacıyla ilçemizdeki 5 ilkokul ve ortaokullarımızda Cuma günleri Samsunspor günü ilan edilmiş ve öğrencilerimiz okula Samsunspor forması ile gelmektedir. Ayrıca Samsunspor’a emek vermiş değerli sporcularımızı da öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yine Samsunspor tarihinde kara bir gün olan 20 Ocak kazası ile ilgili kaybettiklerimizle ilgili de bir anma programı planlamaktayız. Bu vesile ile kazada kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.
Ardından söyleşi katılan Samsunspor’un eksik kaptanlarından Musa Aydın, “Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizin Samsunspor’a sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler eski sporcular olarak elimizden geldiği kadar Samsunsporumuza hizmet etmeye çalıştı. Çocuklarımızın okulların da başarılarının yanında spor gibi yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve geliştirmeleri çok güzel, bu öğrencilerimizin bu ilgisi olduğu sürece Samsunspor’u çok güzel günler beklemektedir” diye konuştu.
Minik öğrencilerin sorularına cevap veren Adnan Güngör ise, “Küçük yaştan itibaren bizleri yönlendiren ve eğiten öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Eğitim çok önemli, mutlaka çocuklarımızın eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Samsunspor’u seven bu çocuklarımızı görünce gelecek adına çok mutlu oldum. Proje de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öğrencilerin sorduğu soruları cevaplandıran sporculara çiçek verilirken, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.



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