“Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” turnuvası sona erdi

İlkadım Belediyesi katkılarıyla Gençlik Parkı Halı Sahasında “Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında düzenlenen halı saha turnuvası sona erdi. Gazipaşa, Sakarya, Mehmet Akif Ersoy ve Kazım Orbay İlkokulları arasında gerçekleştirilen halı saha turnuvası finali ve kupa törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor eski Başkanı Emin Kar, okul müdürleri ve yöneticileri ile veliler katıldı. Çocukların hem eğlendiği hem de spor yaptığı final maçı sonrası minik sporcular kupalarını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un elinden aldı.

“Gençlerin en büyük destekçisi Erdoğan başkan”

“Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” projesine verdiği destekler için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür eden Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Hem içerisinde bulunduğumuz bu güzel halı saha için hem de spora katkılarından dolayı gençlerin en büyük destekçilerinden İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür plaketini okullarımız ve öğrencilerimiz adına taktim etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

“Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz”

Turnuvaya katılan öğrencilerle tek tek ilgilenerek asıl ödülün spor alışkanlığı kazanmak olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Böyle güzel bir proje ve turnuvanın ortağı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje ile hem yavrularımızı spora yönlendirmiş hem de ortak değerimiz Samsunsporumuza desteğimizi göstermiş olduk. 1 yıllık bu süreçte birçok evladımız spor alışkanlığı edinirken bu turnuva ile de eğlenme şansı buldular. Kaybedeni olmayan turnuvamız ile bizlerde minik sporcularımızla bir araya gelmiş olduk. Bu etkinliklerimizle Samsunsporumuzun alt yapısına da katkı sağlayacak gelecekte başarılı birer futbolcu olabilecek çocuklarımıza da bir yol açmış oluyoruz. Belediye olarak çocuk ve gençlerimizin dersten arta kalan boş vakitlerini sporla meşgul olmalarını sağlamak amacıyla 4 yılda ilçemizin değişik mahallerinde 62 park ve 12 halı saha tesisi kazandırdık. Bunların yanı sıra Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi’ni inşa ettik” diye konuştu.