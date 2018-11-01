Bu sergi matematiği sevdirecek

OMÜ, Türk Matematik Derneği (TMD) ve İstanbul Matematik Bilimleri Merkezinin (İMBM) katkılarıyla açılan sergiye; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Haluk Tan, merkez müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Matematik hayatın ta kendisidir”

Serginin açılış konuşmasını yapan Matematik Bölümü Prof. Dr. Emin Kasap, “Matematik ile ilgili toplumumuzda maalesef yaygın bir yanlış anlayış var. O da matematiğin anlaşılması zor ve ezbere dayalı olduğu yönünde. Biz matematikçiler ve matematiği sevenler olarak bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Aslında matematik demek estetik demek, şiir demektir. Yani matematik hayatın ta kendisidir. Biz Matematik Bölümü olarak bu tarz etkinlikler ile toplumda var olan bu yanlış algının giderilebileceğini düşünüyoruz. Bundan sonra da farklı projeler ile topluma bu anlamda hizmet etmeye çalışacağız. Matematik Bölümü olarak formüller bizim işimiz ve biz başarının formülünün insana değer vermekte olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kasap, sergi hakkında bilgi verirken bu sergi sayesinde matematiğin ve estetiğin iç içe olduğunun fark edileceğini, güzelliğin de bir formülü olduğunu ve bu formülü sadece matematikçilerin değil, dileyen herkesin elde edebileceğinin görüleceğini söyledi.

“Matematiğin ete kemiğe bürünmüş hâli”

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı ise, “Serginin çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Daha evvel de gezmiş biri olarak, sergiyi matematiğin ete kemiğe bürünmüş hâli gibi gördüm. Yani matematiğin somutlaştırılmış biçimi diyebiliriz. Bu noktada serginin öğrencilerimiz ve tüm katılımcılarımız için çok yararlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kâinatın bütün yaratılışı geometri ve matematik üzerinedir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de konuşmasında matematiğin önemi ve vazgeçilmezliğine vurgu yaparak, “Hepimizin bildiği bir şey var. Kâinatın bütün yaratılışı, geometri ve matematik üzerinedir. Bu sergide kâinatta aslında bütün gördüğümüz geometrik ve matematik yapıyı; üç, dört boyutlu şekle dönüştürülmüş hâliyle görüyoruz. Bu anlamda Imaginary, önemli bir sergi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Esas mesele matematiği sevdirmek”

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise öğrencilik dönemlerinde matematiği sevmekte zorlandığını belirterek Türk eğitim sisteminde matematik eğitimin istenilen düzeyde olmadığına dikkat çekti. Bu anlamda sergiyi çok anlamlı ve değerli bulduğunu söyleyen Kaymak sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten biz medeni ülkelerle yarış yapacaksak matematik konusunu çözmemiz lazım. O yüzden matematiği sevdirmek adına Avrupa'da 35'i aşkın ülkede açılmış, 1-1,5 milyon ziyaretçisi olmuş bu özel serginin Samsunlu öğrencilerimiz tarafından gezilmesini muhakkak tavsiye ediyorum ve esas meselenin matematiği sevdirmek olduğunu düşünüyorum. Serginin hem Samsun'a hem de öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi.

Adını, Almanya'daki Oberwolfach Matematik Araştırma Enstitüsü matematikçileri tarafından geliştirilen interaktif matematik sergisinden alan Imaginary, 18'den fazla dilde içerik ve 15 GB (gigabyte) üzerinde açık kaynak etkileşimli matematik içeren malzemeden oluşuyor. Serginin içeriğinde; matematikle ilgili “galeri”, “animasyon” ve “bilgisayar programları” yer alıyor.

Imaginary şu ana kadar dünyada 35'i aşkın ülkede, 170'den fazla ücretsiz sergi ile 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmış durumda. Toplumun genelinde matematiği sevdirmeyi amaçlayan Imaginary sergisi; estetik resimler oluşturmak için matematiğin kullanılabileceğini, güzelliğin de formülize edilebileceği ve bu formüllerle renklerin ve ölçülerin değiştirilerek eşsiz sanat eserlerinin meydana getirilebileceğini gözler önüne seriyor.

1 - 16 Kasım tarihlerinde açık kalacak bu önemli sergi, tüm Samsunluların ilgisini bekliyor.