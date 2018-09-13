Bu yöntem ile gözlük kullanımına son

Dr. Nurcan Gürkaynak, “Göz içi akıllı mercek ile hastanın gözlük kullanmasına

gerek kalmıyor. Bu uygulama sayesinde ayrıca hastalarda katarakt oluşması da engelleniyor” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Dr. Nurcan Gürkaynak, akıllı mercekler konusunda bilgi verdi. Akıllı merceklerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan, gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran ve göz içine yerleştirilen araçlar olduğunu söyleyen Gürkaynak, “Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakına gözlük kullanır. Multifokal mercekler uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek (Trifokal) yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Ayrıca akıllı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan yada kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanır” diye konuştu.

“Hasta tedaviden 1 gün sonra normal yaşamına döner”

Günümüzde insanların daha aktif yaşamakta olduklarını, bilgisayar ve araç kullanımının da ileri yaşlara kadar devam ettiğini vurgulayan Gürkaynak, “Bu uygulama yapılan hastalar bu tür aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Akıllı merceklerin hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermekte olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Gürkaynak, ayrıca akıllı merceklerin ömür boyu gözde kalabildiğini söyledi.

“Akıllı mercek uygulaması nasıl yapılır?”

Akıllı mercek uygulamasının damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlandığını anlatan Gürkaynak, “Ağrısız bir operasyondur. Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz uygulama sonrası kapatılır. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Yüksek efor gerektiren hareketler hariç bütün günlük işlerinizi yapabilirsiniz.Eskiden katarakt ameliyatından sonra göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzak görüşü düzeltebiliyordu ve yakın için gözlük kullanılıyordu. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde multifokal mercekler(akıllı mercekler) kullanılmaya başlandı ve artık uzak ve yakın görüş için gözlük kullanmak gerekmemektedir. multifokal (Akıllı) mercekler, gözdeki yüksek kırma kusurlarının giderilmesi amacıyla, gözde katarakt olmadan da 20 yaş sonrası uygulanabilmektedir” açıklamasında bulundu.