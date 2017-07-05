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05 Temmuz 2017 10:03

Buğday üreticisi hasattan memnun, fiyatlardan şikayetçi

Samsun 19 Mayıs ilçesinde buğday üreticileri hasattan memnun ancak fiyatlardan şikayetçi.

Buğday üreticisi hasattan memnun, fiyatlardan şikayetçi

05 Temmuz 2017 10:03


19 Mayıs ilçesinde 19 bin dekar alanda yaklaşık bin 500 çiftçi buğday ekimi yaptı. Başakların olgunlaşmasıyla ilçede biçerdöver ile buğday hasadına başlandı. Hasattan memnun olan çiftçiler buğday fiyatının düşük olmasından dert yanıyor.


19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, buğday fiyatlarının düşük, gübre ve akaryakıt fiyatlarının ise yüksek olduğunu, bunun da çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Konuş, "Bu yıl buğday verimi iyi görünmekte ama ne yazık ki buğday fiyatları 5 yıl önceki kilogram fiyatı 75 kuruş, bugün 85 kuruş. Beş yıl önce ekmek 30 kuruş şimdi ise ekmek 1 lira. Yani bir kilo buğdaya bir bardak çay içilmekte. Girdi maliyetleri mazot, gübre, ilaç yüksek olmasından dolayı üreticimiz günden güne buğday ekiminden uzaklaşmakta. Buna yüksek maliyetler sebep oluyor. 15 yıl önce ilçemizde çok büyük tütün üreticilerimiz vardı. Fiyatların böyle dengesiz oluşundan yaklaşık bin 500 tütün ekicisinden şu anda 15 tütün ekicisi ancak çıkabilir. Tüccarlar tütün üreticisine kilogramına 25 lira teklif ederken yine de tütün üreticisi tarlasına tütün ekmiyor. Buğday üreticisi de bir gün aynı tütünden uzaklaştığı gibi buğday üretmekten de uzaklaşacaktır. Buğday tütüne hiç benzemez. Ekmek insanın temel gıdasıdır. Ülke olarak buğday ithal eden ülkeyiz. Buğday ithalatından mutlaka uzaklaşmalıyız. Buğday üreticisine gübre, mazot desteği ve ürün desteğinin yükseltilmesinin gelecek için çok yerinde karar olacağı kanaatindeyiz. Biz üretmezsek dünya aç kalır” dedi.




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