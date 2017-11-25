Samsun Büyükşehir Samulaş personeli, Samsunspor maçının olduğu günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın talimatı ile Samsunspor forması giyerek hizmet veriyor. Vatmanlar bugün de İstabulspor maçı nedeniyle kırmızı-beyazlı takımın formasını giyerek görev yaptı.

Samulaş çalışanlarının Samsunspor formayı giymesi yolcuları ve taraftarları memnun etti. Kadın-erkek tüm ekibin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin Projesi” kapsamında alınan formalardan giyerek takımına verdiği destek, herkesin beğenisini kazandı.

Tramvaylarda, her maç olduğu gibi bugün de “Bugün Günlerden Samsunspor” yazısı yer aldı. Raylı sistem araçlarında hem vatmanların Samsunspor forması giymesi hem de “Bugün Günlerden Samsunspor” yazısı şehirde ayrı bir heyecan oluşturdu.

Samulaş yöneticileri, yaptıkları bu davranış ile şehrin takımı olan Samsunspor’a desteklerini gösterdiklerini ifade ettiler.