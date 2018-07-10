Bulvar AVM’den çocuklara büyük sürpriz

Alışverişin, eğlencenin ve şehrin merkezi Bulvar AVM, 1960 yılından beri lunapark sektöründe faaliyet gösteren, imal ettikleri ürünler yurt dışında bir çok fuarda sergilenen ve 2004 yılında İtalya Rimini’de düzenlenen Park Show 2004 fuarında “Golden Pony” ödülünü almaya hak kazarak, Avrupa’nın CE işaretli firmalarından olan Starpark ile sınırsız hayal gücü ve teknolojinin buluştuğu oyun alanını çocukların ve ailelerinin hizmetine açtı. Daha önce meydan alanında bulunan rengarenk trenin kapasitesini arttırarak yenileyen ve daha büyük bir treni çocuklarla buluşturan Bulvar AVM, 600 m2 ‘lik alanı da yenileyerek çocukların eğlence sınırlarını genişletti.

Avlu alanı 2. katta bulunan ve çocukların yanı sıra yetişkinlerin de eğlenebileceği ve keyifli zaman geçirebilecekleri oyuncak ve oyun alanları içeren Starpark’ta, Air hokey, basketbol, ice man, smart kids, ateri, uçan salıncak, bowling, dönen palyaço ve yelkenli gibi birçok oyunun yanı sıra Soft Play oyun evleri de bulunuyor. Tamirhane, hastane ve mutfak gibi özel temalı oyun evlerinde çocuklar eğitmenler eşliğinde hem keyifli hem de faydalı zaman geçirebiliyor. Ebeveynler aynı zamanda çocuklarını gönül rahatlığı ile oyun evlerinin bulunduğu alana bırakabiliyor ve AVM’de içerisinde alışverişlerini yapabiliyorlar. Bulvar AVM, tüm çocukları bir dolu eğlence için şehrin merkezine davet ediyor.