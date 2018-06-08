Bunaltan karne töreni

2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem karne töreni Samsun’da Baruthane Ortaokulunda gerçekleştirildi. 10.30’da başlayacak tören öncesinde okulun bahçesini dolduran öğrenciler, protokolün gelmesini bekledi. Protokolün gelmesiyle birlikte tören saat 10.40’ta başladı. İlk olarak törenin açılış konuşmasını yapan Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftçi, kısa bir konuşma yaparak karne alan öğrencilere başarı ve iyi tatil dileklerinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 22 dakika süren bir konuşma gerçekleştirdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaptıkları faaliyetler ve bundan sonraki eğitim öğretim yılında yapacakları faaliyetlerden bahseden Esen’in konuşması kapsamlı ve uzun olunca, güneş altında bekleyen öğrenciler bu durumdan olumsuz etkilendi. Bazı öğrenciler gölgelere kaçarak konuşmanın bitmesini beklerken bazı öğrenciler ise başlarını çeşitli eşyalarla kapatarak güneşten korunmaya çalıştı. Öğrencilerden bazıları da okul içerisine girerek konuşmanın bitmesini bekledi. Coşkun Esen, bir sonraki eğitim öğretim yılında Samsun’da tekli eğitime geçmek istediklerini söyledi.

"Yavrularımız sıcakta güneş altında, uzun konuşmayacağım"

Ardından kürsüye çıkan ve Milli Eğitim Müdürü kadar uzun konuşmayacağını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak ise "Milli Eğitim Müdürümüz, uzun ve kapsamlı bir konuşma yaptı. Zannederim benim de aynı uzunlukta yapacağım konuşma sizleri sıkacaktır. Sevgili yavrularımız, sıcakta güneş altındalar. Onlar bizim için çok kıymetli. Onları üzmek istemeyiz. Bu anlamda 2 cümle de ben kullanmak istiyorum. Biz devlet ve millet olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Samsun olarak eğitimi daha da çok önemsiyoruz. Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu, ikili eğitimden tekli eğitime geçmekten tutun da okuma yazma seferberliğine kadar gidiyor. Spor konusunda da büyük yatırımlar yaptık. Samsun spor alt yapısına kavuşan, ülkedeki en önemli illerden birisi. Öğrencilerimizin bu salonları çok kullanmasını arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri sınıflarda verildi. Samsun’da toplam 265 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.