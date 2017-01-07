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07 Ocak 2017 11:09

Büro Memur-Sen’den “Gazeteciler Günü” kutlaması

Büro Memur-Sen’den “Gazeteciler Günü” kutlaması

07 Ocak 2017 11:09

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, gazetecilerin halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.
Büro Memur-Sen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir otelde Samsun’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilik mesleğinin tehlikeli ve zor olduğunu vurgulayan Başkan Karabiber, “Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunu; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi son derece önemli görevler yürüten basın çalışanlarına demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesi açısından da önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Ancak sendikal örgütlenme oranın düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. Bugünün iş güvencesinin olduğu, sendikal örgütlenmenin önünü açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz. Tarihin her döneminde milletin müşterek sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirebilmek için mesleki zorluklarına rağmen vazifesini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan basınımızın, düşünce ve görüş zenginlikleriyle, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde, huzur ve güven ortamının güçlendirmesindeki rolü büyüktür” dedi.
Programa Büro Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.



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