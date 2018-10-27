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Büro Memur-Sen'den Havza'ya gezi

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi tarafından Samsun’un Havza ilçesine gezi düzenlendi.

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi tarafından Samsun'un Havza ilçesine gezi düzenlendi.


Geziye Büro Memur-Sen Samsun Şubesi yöneticileri ve üyeleri katıldı. Havza Belediyesi kaplıcalarının ziyaret eden sendikacılar ve üyeler kaplıcadaki havuza girdiler. Sırasıyla tarihi Yörgüç Paşazede Mustafabey Camisi, Atatürk Evi ve huzurevini ziyaret ettiler. Sendikacılar huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilendiler.


Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, gezideki amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu belirterek, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesine teşekkür etti.

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