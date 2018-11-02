Büro Memur-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Kızılay Haftası dolayısıyla Büro Memur-Sen Samsun Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, "Büro Memur-Sen Samsun Şubesi olarak zor günde daima vatandaşların yanında olan Kızılay'a kan bağışında bulunarak onların daima yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Yönetim kurulu ve üyelerimizle kan bağışında bulunduk. Vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışında bulunmalarına davet ediyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Karabiber, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanı Dr. Habib Demirel'e çiçek takdim etti.