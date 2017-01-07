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07 Ocak 2017 14:57

Bursaspor Genel Müdürü Başoğlu Samulaş’a konuk oldu

Bursaspor Genel Müdürü Başoğlu Samulaş’a konuk oldu

07 Ocak 2017 14:57

Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş.’ye konuk oldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor ile Bursaspor arasında oynanacak basketbol müsabakası nedeniyle Samsun’a gelen Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı ve Samulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Başkanı Kadir Koçak da yer aldı.
Spor odaklı yürütülen çalışmalar, projeler ve yerel kulüp yönetimi konuların görüşüldüğü ziyarette Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başaoğlu bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor ile Bursaspor arasından oynanacak basket maçını iyi olanın kazanması temennisiyle ziyaret tamamlanırken, Kadir Gürkan Erhan Başaoğlu’na Samulaş çalışanlarının kendi imkanlarıyla yaptırdıkları ’Samsunspor atkısı’ hediye etti.



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