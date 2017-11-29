Dr. İsmail Küçüker, burun estetiği operasyonlarının çok özel durumlar olmadığı sürece, 18 yaşından sonra uygun zaman ve şartlar geliştiğinde, burun ile ilgili nefes ve şekil problemi yaşayan herkese yapılabileceğini söyledi.

Sadece kişinin psikolojisini fazlasıyla etkilemesi durumunda hekimin de onayı ile bazen 16-18 yaş aralığında da burun estetiği operasyonlarının yapılabildiğini belirten VM Medicalpark Samsun Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. İsmail Küçüker, “Burun estetiği operasyonuna karar verilirken, öncelikle hasta ve hekim arasında iyi bir iletişim olmalıdır. Burundaki şekil bozukluğundan rahatsız olan ve operasyon için sağlık engeli olmayan, 18 yaş üzeri hastalar ideal hastalardır. Hastanın operasyon sonrasındaki beklentisi gerçekçi olmalıdır ve hekimi ile muhakkak tüm detayları konuşmalıdır. Tüm şartlar uygun olduğunda ki burada kişinin ruhsal durumu da çok önemli, artık operasyon için harekete geçilebilir. Her operasyonda olduğu gibi burun estetiği operasyonlarında da bir miktar risk vardır. Fakat alanında deneyimli ve uzman bir hekim tarafından ameliyatınız gerçekleştirilmişse bu risk yok denecek kadar azdır” dedi.

Burun estetiği operasyonu sonrasındaki süreçten bahseden Doç. Dr. İsmail Küçüker, “Burun estetiği operasyonları ortalama 1-1,5 saat aralığında süren ihtiyaca göre genel ya da lokal anestezi ile açık ya da kapalı yöntemle yapılan estetik operasyonlardır. Operasyon sonrasında iyileşme süreci 3-7 gün aralığındadır. Eğer ameliyatta tampon kullanıldıysa 7’nci gün tampon alınır. Sonrasında kişi iş ve sosyal hayatına devam edebilir. Operasyon sonrasında belirli periyotlarda kontrolleriniz sağlanacaktır. Hekiminizle sürekli iletişim halinde olarak ve artık teknolojinin de büyük katkısıyla mevcut durumunuzu doktorunuzla paylaşabilirsiniz” diye konuştu.