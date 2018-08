Büyük kongrede Samsun ve Samsunspor rüzgarı

Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde Samsun ve Samsunspor rüzgarı esti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile birlikte büyük kongreye katılan il delegeleri, il kadın kolları üyeleri, 17 ilçe kadın kolları üyeleri Samsun ve Samsunspor rüzgarı estirdi. Samsunspor formalarıyla salonda yer alan Samsun teşkilatı, renkli görüntüler oluşturdu. Samsun teşkilatı, kongrede büyük coşku yaşattı. Çiğdem Karaaslan, kongrede Rabia Bay Keser ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Karaaslan: "55 numaralı formalarla aşklarını tüm Türkiye’ye duyurdular"

Kongre sonrasında görüşlerini paylaşan Karaaslan, "Kadınlarımız siyasetimizin temelidir. Onların, yüz yüze, göz göze güçlü iletişimi ve titiz çalışmaları sayesinde her an vatandaşlarımıza rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Partimizin kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılarda kadınlarımızın gece-gündüz demeden aşkla yürüyüşünün, üstlendikleri sorumlulukların rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum. Kadınlarımız bugün, öncekinden daha gür sesle, ‘ben de varım; mahallem, ilçem, şehrim ve ülkem için çalışıyorum’ diyor. Bu aidiyeti sağlayan şüphesiz güçlü dava bilinci ve sorumluluk anlayışıdır. 24 Haziran seçimlerinde 53 kadın milletvekiliyle meclisimizde yer alan AK Partimizin Kadın Kollarında 4 milyon 600 bin üyesi var, bu sayı günden güne katlanıyor. AK Parti bu yönüyle kadınlarımızın emek ve enerjisiyle büyüyüp güçlenen bir siyasi harekettir. Samsunumuzun 17 ilçesinden bugünkü kongreye gelerek, 55 numaralı formalarıyla kongremize büyük coşku katan Samsun il ve ilçe teşkilatlarımızın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadınlarımız yüreğinde taşıdığı aşk ve heyecanı bugün Ankara’dan tüm Türkiye’ye duyurmuşlardır" dedi.

Keser: "Samsun’u Ankara’da çok güzel şekilde temsil ettik"

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, kongrenin coşku içerisinde geçtiğini ifade ederek, "Samsun teşkilatı olarak büyük kongremize yoğun katılım gerçekleştirdik. Samsun’u Ankara’da çok güzel şekilde temsil ettik. Gözbebeğimiz Samsunumuzun futbol takımı sevdamız Samsunspor’un formalarını giyerek kongre salonunda yerimizi aldık. Bu durum kongre salonunda büyük ilgi gördü. Böyle güzel bir tablo oluşturmaktan büyük mutluluk ve onur duyduk. İnşallah Samsunspor, hiç vakit kaybetmeden 2. Lig’den önce 1. Lig’e ardından ise Süper Lig’e çıkacak" diye konuştu.