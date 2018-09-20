Samsun'da büyükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında; Samsun genelinde 17 Eylül-19 Kasım 2018 tarihleri arasında uygulanacak olan büyükbaş hayvanlara yönelik sonbahar dönemi "Şap Aşılama Kampanyası" İl Müdürü Nail Kırmacı ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler'in katılımı ile Atakum ilçesinde başlatıldı. Kampanya kapsamında ilde 56 bin işletmedeki 350 bin büyükbaş hayvana şap aşısı ve 100 bin hayvana E.Coli aşısı yapılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı yaptığı açıklamasında, “Şap hastalığı tüm çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45 ve süt veriminde de yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlerine yol açabilmektedir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır” dedi.

Şap aşılama kampanyası ile birlikte, 0-3 aylık yaş aralığındaki buzağıların küpelenerek kayıt altına alınması çalışmalarının yanı sıra buzağı ölümlerini önlemeye yönelik gebeliğin son dönemindeki büyükbaş hayvanlara da E. Coli aşısı yapılacağını belirten Kırmacı, “Aşılama kampanyası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından belirlenen takvim çerçevesinde ve mahalleler bazında yapılacak. Mahalle muhtarlarının aşılama kampanyasını İlçe Müdürlüklerinden takip etmeleri, kampanyanın başarıya ulaşması ve yetiştiricilerin mağdur olmamaları için önem arz ediyor. Yetiştiricilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları 5996 sayılı Kanun gereğince zorunlu olup, aksi takdirde cezalı duruma düşeceklerdir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen hayvan sahiplerinin İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.