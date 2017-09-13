Büyükşehir Belediyesi dilenci çocuklar için harekete geçti

Broşürleri yaya ve seyir halindeki sürücülere dağıtan zabıta ekipleri, bu yöntemle dilencilik yapan küçük yaştaki çocuklara para verilmemesi konusunda da sürücüleri uyararak yardımcı olunmasını istediler.

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Samsun’da ikamet eden Suriyeli ailelerin çocukları, dilenmek için trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Sürücülerin dikkatlerini dağıtan dilenci çocuklar, hem kendilerinin hem de araçlardaki sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atıyor. Dilenen çocuklara çarpmamak için kendilerini tehlikeye atan araç sürücüleri ise diğer sürücülerin önlerine doğru manevra yapmak zorunda kalıyor.

Atatürk Bulvarı, Samsun-Sinop, Samsun-Ordu ve Samsun-Ankara kara yollarında sayıları günden güne artan Suriyeli dilenci çocuklarla ilgili harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çocuk dilenciler konusunda yaya ve sürücülere uyarıcı broşür dağıtıyor. Para için hayatlarını hiçe sayan dilenci çocuk sorununun toplumsal mücadele ile aşılabileceğine inanan zabıta ekipleri, sorunun çözümü için hem yayalardan hem de sürücülerden yardım bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp bastırılan uyarıcı broşürde çocuklara para verildikçe dilenmeye devam edeceklerinin altı çiziliyor. ‘Ancak Siz Önleyebilirsiniz’ başlıklı broşürlerde ayrıca “Değerli Samsunlular. Lütfen şehrimizin cadde, sokak ve özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ışıklarda ve kavşaklarda dilenen çocuklara karşı dikkatli olalım. Merhamet duygularınızla acıyarak verdiğiniz her kuruş hem onları dilenciliğe daha çok teşvik etmekte hem de trafikte kendilerinin ve sürücülerin dikkatlerini dağıtarak kaza yapmalarına sebebiyet vermektedir. Biliniz ki belediyeler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım yapmaktadır. Unutmayın. Siz onlara para verdiğiniz sürece dilenmeye devam edecektir” ifadelerine yer veriliyor.